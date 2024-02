FESTIVAL LES INSO NANTES LA CARRIERE St Herblain, samedi 6 avril 2024.

L’association Les Inso Nantes est fière d’annoncer la quatrième édition de son festival, qui se déroulera le 06/04/2024 à la salle de La Carrière à Saint Herblain.Célébrant la diversité artistique nantaise et régionale, cette édition promet une expérience unique et humaniste, centrée sur la découverte et la bienveillance.Le festival, animé par l’humoriste nantaise Agnès, connue pour son humour vif et son esprit pétillant, se déroulera de 19h30 à 00h30.La soirée alternera entre performances d’humoristes et groupes de musique, offrant une diversité de styles et de talents.Artistes Vedettes :• Romuald Maufras : Cet humoriste, célèbre pour son humour introspectif et son regard critiquesur la société, est une figure incontournable de la scène humoristique française.• Aymeric Maini & David Le Deunff : Ces chanteurs apportent une touche de blues et de folk avec des mélodies chaleureuses et de textes profonds.Et retrouvez également :• Charles Henry Lemonnier : un humoriste au style unique, combinant satire sociale et absurdité, promet de captiver le public avec son humour intelligent et décalé.• Afrolab : ce groupe se distingue par son mélange riche d’afrobeat, de funk et de rythmes entraînants, garantissant une ambiance électrisante.• Jérôme Le Tessier : c’est le gagnant de notre tremplin humour pour l’édition 4. Une étoilemontante de l’humour, apprécié pour son style incisif et ses observations fines sur le quotidien.• Voltair : gagnants du tremplin musique des Inso’ Nantes pour cette édition 4, reconnus pour leur rock indie innovant et leur énergie scénique.

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA CARRIERE 2 bis Rue du Souvenir Français 44800 St Herblain 44