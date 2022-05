Festival “Les Inouïes”, 28 août 2022, .

Festival “Les Inouïes”

2022-08-28 – 2022-08-28

Dans le cadre de son festival “Les Inouïes 2022”, L’abbaye de Belval accueille l’association Musique en roue libre, association basée à Arras avec de multiples projets rassemblés autour d’une idée : apporter la musique et des rencontres aux habitants d’Arras, du Pays d’Artois et du Ternois !

Un festival de musique ancienne, baroque, classique, contemporaine. Percussions, viole de gambe, flûtes, violon, violoncelle, piano… en Artois et autres belles surprises INOUÏES !

Entrée gratuite.

Dans le cadre de son festival “Les Inouïes 2022”, L’abbaye de Belval accueille l’association Musique en roue libre, association basée à Arras avec de multiples projets rassemblés autour d’une idée : apporter la musique et des rencontres aux habitants d’Arras, du Pays d’Artois et du Ternois !

Un festival de musique ancienne, baroque, classique, contemporaine. Percussions, viole de gambe, flûtes, violon, violoncelle, piano… en Artois et autres belles surprises INOUÏES !

Entrée gratuite.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par