Nantes

Festival les Indisciplinés – Rencontres artistiques jeunes Onyx, 19 mai 2022, Saint-Herblain. 2022-05-19

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 3 € Les Indisciplinées, festival incontournable de la vie du théâtre.Même s’il brille en mai 2022, Le festival des Indisciplinées se prépare dès la rentrée 2021 avec des ateliers dans les collèges, lycées, centres socioculturels ou des éveils dans les écoles. C’est le cœur de toute une jeunesse herblinoise qui, le temps d’une saison, bat au rythme du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque et du double dutch grâce à des artistes ressources, des visionnages de spectacles…Et c’est aussi une rare occasion de voir en direct de jeunes talents éclore ! Programme : Mardi 17 mai à 20h : Clown en Nez Veille, Collège Marcelle Baron, Lycée Alcide d’Orbigny, Collège Saint-Exupéry, Lycée Saint-Dominique (secondes) Mercredi 18 mai à 20h : Lycée Albert Camus, Collège Anne de Bretagne, Lycée Alcide d’Orbigny Jeudi 19 mai à 20h : Collège Ernest Renan, CSC Soleil Levant, Collège Rosa Parks (UPE2A), Collège Rosa Parks, Lycée Saint-Dominique (premières & terminales – spécialité), Espace 126 Vendredi 20 mai à 20h : Collège Ernest Renan, Lycée Saint-Dominique (terminales – option), Collège Saint-Dominique, Collège Ernest Renan, Chapidock Samedi 21 mai à 18h : CHAM Conservatoire de Nantes, CSC Soleil Levant, Lycée Saint-Dominique (premières – option), Conservatoire de Nantes Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme/festival-les-indisciplinees

