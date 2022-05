Festival Les imPrO’bables CPA Lathus, 26 mai 2022, Lathus-Saint-Rémy.

Festival Les imPrO’bables

du jeudi 26 mai au samedi 28 mai à CPA Lathus

Festival de printemps du CPA Lathus et de La Boulit’, consacré aux arts de la rue et à la valorisation de la pratique amateur. Au programme de cette 5ème édition des animations, des ateliers, des spectacles et concerts. La Cie Toumback, Rosie Volt, Les Goules Poly, la Cie Si j’y suis et bien d’autres seront présents. Restauration et possibilité d’hébergement (sur réservation) sur place. Cette année exceptionnellement, la Maxi-Verte, évènement sportif national qui rasssemble plus de 4000 vététistes pendant 4 jours se déroulera pendant le festival

Gratuit

5ème édition du festival de printemps du CPA Lathus

CPA Lathus Le Peu Lathus-saint-rémy Lathus-Saint-Rémy Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T23:59:00