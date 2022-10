FESTIVAL LES IMAGINALES, 25 mai 2023, .

FESTIVAL LES IMAGINALES



2023-05-25 – 2023-05-28

Le festival Les Imaginales fait d’Épinal la destination idéale pour tous les amateurs de littérature fantasy.

Gratuit et ouvert à tout public, il est organisé chaque année à la fin du mois de mai dans le parc du Cours à Épinal.

Plus de 300 auteurs et illustrateurs de fantastique, science-fiction, roman historique, ou encore de contes et légendes, viennent partager leurs mondes imaginaires avec un public enthousiaste.

Venus de toute la France et des pays limitrophes, ce sont plus de 45 000 visiteurs qui profitent de rencontres exceptionnelles et privilégiées, mais aussi d’expositions, conférences, cafés littéraires, tables rondes et animations insolites organisées dans toute la Ville.

En savoir plus : www.imaginales.fr

+33 3 29 82 53 32 https://www.imaginales.fr/

