2023-02-03 – 2023-08-15

Ille-et-Vilaine Tinténiac Les Hivernales, ce n’est ni un festival de Rock, ni un récital de Jazz ou de musique Classique, ni un concert de Pop ou de Funk, ni une expo d’Artistes branchés, ni du Trad, ni de l’Électro… Non !

Les Hivernales c’est tout ça à la fois !

Parce que nos oreilles ne sont fermées à aucun style, parce que la variété des genres c’est le mélange des publics, parce que découvrir des artistes inconnus c’est surprenant. Au programme de cette 14ème édition :

Vendredi : Startijenn – Fag+ – Skeud

Samedi : Apes O’Clock – Kengaï Orchestra – Gemma & The Travallers – Agla & The Crows Bar à vin. Restauration rapide possible sur place. Buvette hivernales.tinteniac@gmail.com http://hivernalestinteniac.com/wordpress/ Rue de Saint-Mirel Espace Ille et Donac Tinténiac

