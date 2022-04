Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay Lessay, 26 juillet 2022, Lessay. Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay Rue Paul Jeanson Abbaye de Lessay Lessay

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26 23:00:00 Rue Paul Jeanson Abbaye de Lessay

Lessay Manche Lessay Festival de musique classique, dans l’enceinte de l’église abbatiale de Lessay (Manche), le chef d’œuvre le mieux préservé de l’architecture romane normande. Concert à 21h.

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

