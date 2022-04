Festival Les Heures Joyeuses Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

2022-06-09 – 2022-06-12

Saint-Amour Jura Saint-Amour 12 EUR JEUDI 9 JUIN La Chevalerie – Saint-Amour

CONCERT CLASSIQUE

• Aglaya ZINCHENKO piano solo : Tchaïkovsky, Skriabine,

Rachmaninov

• François DUMONT piano et Helen KEARNS chant lyrique VENDREDI 10 JUIN gymnase de Cousance

CONCERT JAZZ

• DEDICATION BIG BAND direction Philippe Maniez avec 17

musiciens

• FLAMENCO MEETS JAZZ : Jorge PARDO flûte et saxophone

andalous, Jean-Baptiste LAYA guitare, David VENITUCCI

accordéon, Thibaud SOULAS contrebasse, Sangoma EVERETT

batterie SAMEDI 11 JUIN gymnase de Cousance

MUSIQUES DU MONDE

• THE SOUND BRAKA : Stracho TEMELKOVSKI guitare,multiinstrumentiste

musique des Balkans, Méditerranée, Orient

• BENGUE : groupe vocal et instrumental de Fidel FOURNEYRON,

jazz panafricain DIMANCHE 12 JUIN Plein air, place de la Chevalerie

Saint-Amour

• Josette JAGOT chant, Antoine AILLET piano – Chansons

françaises

• SHADES : groupe vocal et instrumental – Chansons populaires

américaines années 1920

• NIARAMY : musique traditionnelle mandingue DIMANCHE 12 JUIN Résidence Les Tilleuls – Saint-Amour

CHANSON FRANÇAISE

Sangoma EVERETT quartet – CONCERT GRATUIT JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN Plein air, place de la

Chevalerie Saint-Amour

3 ATELIERS DÉCOUVERTE GUITARE

Par Jérôme LEFEBVRE TRIO avec les écoles maternelles et

primaires de la CCPJ lescoeursjoyeux39@gmail.com JEUDI 9 JUIN La Chevalerie – Saint-Amour

primaires de la CCPJ Saint-Amour

