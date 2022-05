Festival Les Heures Joyeuses – Concert Musique du Monde Cousance Cousance Catégories d’évènement: Cousance

Jura

2022-06-11 – 2022-06-11

Cousance Jura Cousance MUSIQUE DU MONDE – SAMEDI 11 JUIN • The Sound Braka : Starcho Temelkoski guitare, multi-instrumentiste musique des Balkans, Méditerranée, Orient

• Bengue : groupe vocal et instrumental de Fidel Fourneyron, jazz panafricain Lieu : gymnase, Cousance Cousance

