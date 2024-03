FESTIVAL LES « HÉRAULT » DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉ 21ÈME ÉDITION Agde, mardi 18 juin 2024.

Des avant-premières de films, un panorama du Cinéma Français, la traditionnelle compétition Top des Courts qui récompense le meilleur court-métrage primé de l’année, la diffusion de séries inédites et des rencontres dédicaces en présence des comédiens et des réalisateurs.

Toutes les projections des films courts et longs ont lieu au Palais des Congrès du Cap d’Agde.

Elles sont publiques et gratuites, sur invitation à retirer à la Mairie d’Agde ou au Palais des Congrès dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18

fin : 2024-06-24

Rond point Carré d’As

Agde 34300 Hérault Occitanie

