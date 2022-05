Festival Les Harmonies du Perche – Concert d’ouverture, 13 août 2022, .

Festival Les Harmonies du Perche – Concert d’ouverture

2022-08-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-13

Festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août à Rémalard en Perche, Moutiers au Perche et la Perrière (6 concerts, un conte musical, un atelier pour enfants, une masterclass). Concert d’ouverture en l’église Saint Germain d’Auxerre de Rémalard en Perche : n1ère partie Oeuvres pour piano et violon – 2ème partie programme à quatre mains : Denis Pascal et Samuel Bismut interpréteront des oeuvres de Ravel, Schubert et Bach.

