Festival « Les Galettes du Monde »

2022-08-27 – 2022-08-28

Morbihan Sainte-Anne-d’Auray 17 Les Galettes du Monde, c’est Voir, Entendre et Déguster !Incontournable rendez-vous gourmand de l’été avec musiques, danses, chants, artisanats, cultures à découvrir et les 5 continents dans votre assiette. +33 2 97 57 75 82 Droits gérés

