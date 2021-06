Sainte-Anne-d'Auray Saint Anne-D'Auray Morbihan, Sainte-Anne-d'Auray Festival Les Galettes du Monde Saint Anne-D’Auray Sainte-Anne-d'Auray Catégories d’évènement: Morbihan

Pour sa 13ème édition le Festival **Les Galettes du Monde** ouvre ses portes les 22-23 août 2020 sur Sainte Anne d »Auray (56) Aux Galettes du Monde, venez découvrir d’autres cultures à travers la gastronomie, la musique, la danse et l’artisanat. Sainte Anne d’Auray devient, le temps d’un weekend, un lieu sans frontières où se célèbre la diversité et l’ouverture de la Bretagne sur le monde. Pour fêter les 13 ans, plus de 28 pays seront présents, 15 artistes sur deux jours et un espace conférence avec le voyage à l’honneur ! Détails de la programmation sur : [http://galettesdumonde.free.fr/](http://galettesdumonde.free.fr/)

Pass 2 jours (quantité limité) : 15,00 €

