du lundi 1 août au vendredi 5 août à Abbaye de Saint-Savin

C’est à un festival d’une semaine que vacanciers et habitants sont conviés du 1er au 5 août. Programmé pour un public familial dans un cadre estival, les compagnies invitées placent l’humour, l’audace et l’inattendu au coeur de leur propos artistique. Bien des spectacles seront interactifs afin de permettre au public de participer aux numéros burlesques et d’en être partie prenante. Durant cette période, les sites de la Vallée des Fresques pourront être visités pour une découverte insolite du patrimoine du Sud Vienne ! Programme détaillé à venir

gratuit, accès libre

Festival d’une semaine gratuit et en plein air pour s’émerveiller et rire ensemble ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

