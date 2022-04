Festival Les Folies Vocales d’Agen Agen et alentours, 31 mai 2022, Agen.

Festival Les Folies Vocales d’Agen

Agen et alentours, le mardi 31 mai à 20:30

Portees par des associations locales de passionnes de chant et de musique, «Les Folies Vocales d’Agen» permettent de developper et de promouvoir l’acces aux pratiques et aux musiques vocales dans tous les styles et pour tous les publics. Du 31 mai au 5 juin 2022, venez decouvrir des artistes talentueux qui sauront vous rejouir par la beaute de leurs voix et des spectacles toujours decales. L’édition 2022 c’est 6 concerts “IN” tout au long de la semaine, et des concerts et parades le week-end! Ce festival original apporte egalement du lien social et inter-generationnel par des actions de sensibilisation, des interventions actives et la diffusion de spectacles de haut niveau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : [[http://www.foliesvocales.com/](http://www.foliesvocales.com/)](http://www.foliesvocales.com/)

Concerts du IN payants avec réductions possibles (tarifs réduits et tarifs abonnés) et gratuits de 15 à 18 ans avec le PassCulture, concerts du OFF gratuits

Festival de musique à Agen, entre performances vocales et humour, dans une ambiance chaleureuse et inter-generationnelle.

Agen et alentours Agen Agen Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:30:00 2022-05-31T22:00:00