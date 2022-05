Festival : Les Flâneries Musicales de Reims 2022 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Festival de musique classique, les Flâneries Musicales reviennent pour 3 semaines de concerts dans des lieux emblématiques de Reims, avant de terminer en beauté avec son immanquable concert pique-nique au Parc de Champagne, qui a cette année pour thème “de Broadway à Hollywood”. info@flaneriesreims.com +33 3 26 36 78 00 http://www.flaneriesreims.com/ Reims

