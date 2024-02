FESTIVAL LES FEUX DE L’ETE – 1 JOUR – FESTIVAL LES FEUX DE L’ETE PARC DE LA BOURROCHE St Prouant, vendredi 14 juin 2024.

Les Feux de l’été, le festival rock situé à St Prouant (85), Depuis toujours, terre de festival . Nous vous accueillons du vendredi 14 juin au samedi 15 juin pour un nouveau week-end festif. PROGRAMMATION :14 juin : DELUXE, THE RUMJACKS, LAURA COX, THE LOCOS, LA PEGATINA, MERZHIN, DIE MORG15 juin : HF THIEFAINE, FFF, THE INSPECTOR CLUZO, LOFOFORA, PARPAING PAPIER, SHAARGHOT, DYNAMITE SHAKERS, RUE DE LA FORGE

Tarif : 41.50 – 41.50 euros.

Début : 2024-06-14 à 18:00

Réservez votre billet ici

PARC DE LA BOURROCHE Rue de la Forêt 85110 St Prouant 85