Festival « Les femmes de Taïwan font des vagues » Forum des images Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Du mardi 19 septembre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

Le Forum des images célèbre les 30 ans du Women Make Waves International Film Festival – le premier festival de films de femmes en Asie – qui s’exporte pour la première fois. 30 réalisatrices de différentes générations sont à l’honneur à travers 30 films qui croisent fiction, documentaire, animation et expérimental. Une radiographie et l’Histoire et de la société taïwanaise, interrogeant les rapports de domination avec un regard 100% féminin, et un mot d’ordre : émancipation !

Soirée d’ouverture : mardi 19 septembre à 20h30, Gaga de Laha Mebow, séance suivi d’un débat avec la cinéaste

Trois générations d’une famille issue du peuple Atayal jonglent entre besoin d’appartenance et désir d’émancipation.

Un film poignant, poétique et drôle par la première cinéaste autochtone de Taiwan, sacrée meilleure réalisatrice au Golden Horse Film Festival de Taipei en 2022.

Dès 19h, sur présentation d’un billet à la séance : cocktail de bienvenue au festival

Rencontres

8 des réalisatrices de la sélection sont invitées et proposeront des échanges autour de leur film.

Money and Honey de Jasmine Lee, mercredi 20 septembre à 18h

Gaga de Leha Mebow, mardi 19 septembre à 20h30

Taste of Life de Yushan Huang, vendredi 22 septembre à 18h

American Girl de Fiona ROAN Feng-i, samedi 23 septembre à 18h

Une lettre pour Hama de CHEN Hui-Ling, mardi 26 septembre à 18h

The Child of Light de Herb HSU, mercredi 4 octobre à 20h30

Programme de courts métrages en présence de Yi-shan LEE, jeudi 5 octobre à 18h30

Turning 18 de Chao-Ti HO, vendredi 6 octobre à 18h

Et aussi

2 tables rondes engagées

. Féminisme et production cinématographique, sam. 23 sept – 14h30

. Une critique féministe du cinéma, sam. 7 oct – 14h30

Histoire et populations

La sélection aborde les nombreux obstacles rencontrés par les femmes à différents moments de l’Histoire tels que la colonisation japonaise (Viva Tonal) ou la Terreur blanche (Untold Herstory, Those Days When we Were Young). De nombreux films se penchent sur la place populations autochtones, à commencer par les documentaires de la cinéaste et anthropologue Hu Tai-li (Sounds of Love and Sorrow, Passing Through my Mother-in-Law’s Village, Voices of Orchid Island), ou encore Gaga et Turning 18.

Parité et mixité des genres

Si la maternité imprègne de nombreux récits, la conquête de la parité s’incarne dans les portraits documentaires de femmes aux trajectoires remarquables (The Walkers, Science and Gender) et Taste of Life, dont l’héroïne s’affranchit des carcans sociaux économiques.

Il est aussi question de mixité des genres dans Small Talk, qui voit sa réalisatrice Hui-chen HUANG interroger sa mère sur son homosexualité, et dans le court métrage Like Father, Like Daughter.

Récits de migration

Cette immersion dans la société taïwanaise se penche également sur la question des travailleur·euses immigré·es au statut précaire (Money and Honey, The Lucky Woman, Temporary Workers) mais aussi de celles et ceux qui, après un exil ou une émigration désirée, reviennent à Taïwan (Amercian Girl, Happiness Road).

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/taiwan-women-make-waves-2023

