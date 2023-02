Festival : Les Femmes d’Amérique du Sud font leur cinéma Cinéma Reflet Médicis, 8 mars 2023, Paris.

Du mercredi 08 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023 :

. payant

La 3ᵉ édition du festival Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud revient à Paris du 8 au 12 mars. Une sélection de 35 courts et longs métrages de fiction et documentaires réalisés par des femmes argentines, brésiliennes, uruguayennes, péruviennes et paraguayennes.

La 3ᵉ édition de Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud aura lieu dans notre bien-aimé cinéma Reflet Médicis..

Le but de cet évènement est de mettre en avant la diffusion inédite de films de femmes et la diversité des genres d’Amérique du sud.

La séance d’ouverture sera le mercredi 8 à 19h avec la projection du film ” Nuestros dias mas felices ” de Sol Berruezo Pichon-Riviére, film soutenu pour la Biennale College Cinéma / Biennale di Venezia 2021 et produit par Rita Cine / Argentina.

Durant 4 jours, du 9 au 12, il y aura 4 séances par journée et la présentation de long-métrages et court-métrages d’Uruguay, Pérou, Brésil, Argentine et Paraguay. Il y aura des rencontres et débats avec le public.

TOUS NOS FILMS SONT SOUS-TITRÉS EN FRANÇAIS

La billetterie se trouve sur le site de Dulac Cinémas.

Cinéma Reflet Médicis 3 rue Champollion 75005 Paris

Contact : http://www.cinemadefemmes.fr http://www.dulaccinemas.com/infos-pratiques

Cinéma de Femmes