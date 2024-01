Festival : les Femmes d’Amérique du Sud font leur cinéma, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au mardi 12 mars 2024 :

de 13h00 à 21h00

Tout public. A partir de 12 ans.

Le festival Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud revient à Paris du 6 au 12 mars. Une sélection de plus de 40 courts et longs métrages de fiction et documentaire réalisés par des femmes argentines, brésiliennes, boliviennes, paraguayennes, colombiennes, équatoriennes et mexicaines.

Pour sa 4eme édition, Pampa Films Fr et Sine Nomine Collectif en collaboration avec Dulac Cinémas, présente Le festival « Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud » du 6 au 12 mars 2024 au cinéma Reflet Médicis à Paris5.

Les débats avec les réalisatrices auront lieu aux Arches Citoyennes, 3 place de l’hôtel de ville, 75004, Paris.

Cinéma de Femmes c’est une manifestation des représentations des femmes et de la diversité des genres dans le cinéma sud-américain.

Avec ce festival, nous promouvons et mettons en lumière les films de femmes et la communauté LGBTQIA+ qui n’ont pas encore de distribution en Europe.

Cinéma des Femmes se déroule pendant le mois de mars en l’honneur de la Semaine internationale des droits des femmes. Plus de 40 films sont programmés chaque année et diffusés dans leur langue d’origine avec des sous-titres en français.

Ces films abordent des sujets essentiels et universels au cœur des débats contemporains comme la féminité, le féminisme, avec, cette année, la présentation de :

PUAN (LE PROFESSEUR) (2023) de María ALCHÉ et Benjamín NAISHTAT / ARGENTINA

FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN : PRIX Meilleure interprétation (Marcelo Subiotto)

PRIX DU JURY – Meilleur scénario (María Alché, Benjamín Naishtat)

Marcelo

a consacré sa vie à l’enseignement à la faculté de philosophie. Lorsque le

professeur Caselli, son mentor, meurt subitement, Marcelo espère hériter de la

direction du département.

Cependant,

ses plans sont bouleversés par l’arrivée inattendue de Rafael Sujarchuk, un

collègue charismatique et séduisant, qui revient d’Europe pour revendiquer la

direction du département.

Les

efforts maladroits de Marcelo pour prouver qu’il est le bon candidat vont

déclencher un duel philosophique plaisantin, tandis que sa vie et le pays tout

entier sombrent dans le chaos.

El rostro de la medusa (2022) de Melisa LIEBENTHAL / ARGENTINA

BERLINALE – Forum (2023) / PRIX CICAE

Arthouse Cinema Award

Un jour, Marina, la trentaine, se

réveille avec un autre visage que le sien. Cette métamorphose est prétexte à

une réflexion aiguë sur l’identité et ce que peut impliquer un changement

d’apparence dans notre rapport aux autres et à la société. Notre visage nous

identifie-t-il ? Marina est-elle toujours la même personne ? Comment vivre avec

un autre visage tout en restant la·le même ?

Conversaciones sobre el odio (2022) de

Vera

FOGWILL et Diego MARTINEZ/ ARGENTINA



14 nominations aux PRIX GOYA

Thriller

psychologique qui raconte en temps réel la dernière rencontre de deux femmes. Dans cette

conversation intime et profonde, des points de vue sur la maternité, l’amitié

et la façon d’affronter la maladie sont confrontés. Débora (Cecilia

Roth) est une agente manipulatrice qui déchaîne sa haine contre Déborah, une

actrice intellectuelle (Maricel Álvarez).

HOMMAGE CINÉMA ARGENTIN

Quatre films de Lucrecia MARTEL, le classique CAMILA de Maria Luisa BEMBERG et OFRENDA un hommage fait pour quarante-trois

réalisatrices participant au film original cherchent à « honorer et créer

un tissu communautaire ».

TRIGAL (2022) de Anabel CASO / MEXICO

Pendant

l’été, Sofia, 13 ans, s’installe à la maison de campagne où sa cousine Cristina

l’attend pour passer les vacances. Au cours de ces journées de jeux et de

découvertes, les deux jeunes filles se retrouvent impliquées dans un triangle

amoureux avec un homme de près de vingt ans leur aîné. Son dénouement marquera

le passage de la puberté à l’adolescence pour l’une et l’autre.

EAMI (2022) de

PAZ ENCINA / PARAGUAY, PAYS-BAS

En

s’inspirant de leurs récits mythologiques, ce film dénonce le sort des

Ayoreo-Totobiegosode, peu à peu chassés du Gran Chaco, la forêt amazonienne au

Paraguay, par l’exploitation agricole industrielle. Entre fiction et réalité,

une immersion visuelle et sonore empreinte de poésie.

Nada sobre meu Pai (2023) de Susanna LIRA / BRÉSIL

Fille

d’un jeune guérillero équatorien venu au Brésil pour lutter contre la dictature

militaire, la réalisatrice Susanna Lira se rend à Quito en quête de l’histoire

de son père, qu’elle n’a jamais rencontré.

Vento na fronteira (2022) de Laura FAERMAN et Marina WEIS / BRÉSIL

Special

Jury Prize at Hot Docs – International Feature Documentary

Au coeur de l’agrobusiness brésilien,

le professeur indigène Alenir Aquino combat pour les droits de son peuple sur

la terre de ses ancêtres. Mais de l’autre côté se trouve une avocate puissante

et anti-indigènes.

AMANDO A MARTHA (2022) de Daniela LÓPEZ OSORIO / COLOMBIE

Lorsqu’elle apprend que sa petite-fille

entreprend des études de cinéma, Martha confie à Daniela des enregistrements et

des carnets personnels lui disant qu’elle tient là le sujet de son premier

film. Daniela met huit ans avant de les ouvrir et de les écouter. Elle découvre

alors le calvaire qu’a été la vie de sa grand-mère : Amando, son mari, est

violent avec elle. Martha avait écrit et enregistré ce qui se passait chez

elle, constituant ainsi les preuves des mauvais traitements infligés par son

époux. Cherchant à sortir de cette situation sans oser dire ce qu’elle vivait,

elle comptait sur sa petite-fille pour faire éclater son histoire au grand

jour. Daniela lève le voile sur cette histoire familiale prise entre le silence

et le déni.

CUENTOS PARA NO DORMIR (2023) de Lila PENAGOS / ECUADOR

La

réalisatrice aborde un aspect de sa relation avec son père, les histoires qu’il

leur racontait, à elle et à sa sœur, pendant la nuit, des histoires qui ne les

effrayaient pas, mais qui les laissaient songeuses.

Entre autres films.

Fort de ce succès, le festival est devenu itinérant avec une programmation en Italie (Rome et Palerme) puis en Espagne ( Barcelone). La programmation au Reflet Médicis de cette 4eme édition du festival, grâce au soutien de Dulac Cinémas, permettra de donner un plus large écho en France au festival. Il devrait de nouveau être programmé en Italie et en Espagne.

Cinéma Reflet Médicis

Contact : https://www.cinemadefemmes.fr/paris-2024 cinemadefemmes@gmail.com http://www.dulaccinemas.com/cinema/2950/reflet-medicis/portailhttp://www.dulaccinemas.com/cinema/2950/reflet-medicis/portail

Mona ROSS