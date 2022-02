Festival les fées grimpent Coësmes, 21 mai 2022, Coësmes.

Festival les fées grimpent Coësmes

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-22 16:00:00

Coësmes Ille-et-Vilaine Coësmes

Le festival est porté autour de l’escalade et du spectacle vivant. La volonté est d’associer ces deux disciplines le temps d’un week-end festif. Durant celui-ci, divers temps seront consacrés afin de mettre en lumière ce lien ; dont notamment des temps de pratique et d’initiation à l’escalade, des temps de pratique artistique amateur, et des temps de partage et de découverte autour de spectacles vivants.

lesfeesgrimpent@gmail.com +33 6 24 83 67 04 http://lesfeesgrimpent.kalisport.com/

Coësmes

