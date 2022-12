Festival Les Fanfarfelues à Vitré Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis OT - VITRE Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

Festival Les Fanfarfelues à Vitré Argentré-du-Plessis, 25 août 2023, Argentré-du-Plessis

2023-08-25 – 2023-08-25

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis Le rendez-vous incontournable des musiques cuivrées fera son retour dans un format inédit pour sa 8ème édition. Au programme, 2 soirées concerts sur une grande scène à Vitré. Événement musical désormais incontournable dans le Pays de Vitré, les Fanfarfelues vous invitent pour un voyage de trois jours dans l’univers des fanfares et des musiques cuivrées.

Une programmation éclectique, du rock au Hip Hop en passant par les musiques du monde, internationale et festive dans un site d’exception.

Un beau moment de vivre-ensemble et convivialité à partager du 25 au 27 août 2023 pour la 9ème édition ! Animations gratuites. https://www.lesfanfarfelues.bzh/ Argentré-du-Plessis

