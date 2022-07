Festival les Faltaisies : « De Cuyper VS De Cuyper »

2022-07-28 18:30:00 – 2022-07-28 Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s'affrontent. Tous les codes de sport connus, moins connus et inventés sont utilisés. Spectacle tout public proposé par la Compagnie Pol & Freddy.

