Pont-d’Ouilly Calvados Pont-d’Ouilly * Le 24h VTT

Du Vendredi 27 au samedi 28 mai 2022

Relevez le défi de tenir 24 heures sur une boucle de 7 kilomètres, seul ou avec une équipe en relais. Pas de chronomètre, le classement se fait au nombre de tours effectués. > Challenge par équipe : 1 à 8 personnes

> 20 € par participant.

> Départ à 14h le vendredi 27 mai * Le 6h VTT – NOUVEAUTÉ

Le vendredi 27 mai 2022

Pour les 12-17 ans, relevez le défi de tenir 6 heures sur la boucle de 7 kilomètres, seul ou avec une équipe en relais. Pas de chronomètre, le classement se fait au nombre de tours effectués. > Epreuve par équipe : 3 à 4 personnes

> 5 € par participant.

> Départ à 14h le vendredi 27 mai Pour le 24h VTT ou le 6h VTT, inscription obligatoire auprès de Pont-d’Ouilly Loisirs au 02 31 69 86 02 ou via le lien ci-dessous :

