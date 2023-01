Festival Les Extraverties en Suisse Normande Pont-d’Ouilly, 18 mai 2023, Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly.

2023-05-18 – 2023-05-20

LES EXTRAVERTIES, UN ÉVÉNEMENT DEVENU INCONTOURNABLE EN SUISSE NORMANDE !

Du 18 au 20 mai 2023, la Communauté de Communes du Pays de Falaise, en partenariat avec Flers Agglo, la commune de Pont-d’Ouilly et Pont-d’Ouilly Loisirs, organise la 5e édition tant attendue du festival Les Extraverties à la Roche d’Oëtre et à Pont-d’Ouilly – deux sites emblématiques de la Suisse Normande.

Ce rendez-vous devenu incontournable dans la région (25 000 visiteurs en 2022) met en valeur la Suisse Normande, ses loisirs, son environnement préservé… Le tout dans une ambiance festive et conviviale avec des spectacles et concerts gratuits !

LES EXTRAVERTIES, C’EST :

> Le rendez-vous incontournable de la Suisse Normande, dans des lieux emblématiques : la Roche d’Oëtre et Pont-d’Ouilly.

> Un festival Vert mettant en avant la découverte des Loisirs de Pleine Nature sur deux sites préservés.

> La découverte et l’initiation de multiples activités pour toute la famille ! Mais aussi des épreuves sportives pour les plus confirmés.

> Un festival VERTUEUX qui met à l’honneur les initiatives en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.

> Un festival ouVert à tous dans une ambiance conviviale. De nombreux concerts et animations musicales sur trois jours.

> Un éco-village qui regroupe pendant deux jours un marché du terroir valorisant les producteurs locaux et circuits courts ainsi que des ateliers de sensibilisation au respect de l’environnement. Également un espace des tout petits avec de nombreuses animations.

> Un festival qui fédère les associations et initiatives locales autour d’une équipe soudée d’organisateurs.

Pour plus d’informations :

www.festival-extraverties.com

+33 2 31 90 17 26 https://www.festival-extraverties.com/

CDC Pays de Falaise

Pont-d’Ouilly

