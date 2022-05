FESTIVAL – LES EUPHORYQUES Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz Moselle Yutz Rendez-vous en famille pour le retour de ce Festival emblématique de deux jours de folie à Yutz !

Au programme : festival des arts de rue, grande parade, contes, exposition “Anym’instruments”, fanfare, concours des vélos fleuris, marché aux fleurs, espace de jeux en tout genre animé par les associations yussoises. accueil@mairie-yutz.fr +33 3 82 82 26 82 https://www.ville-yutz.fr/2022/05/04/les-euphoryques-2122-mai-2022/? Ville de Yutz

