Festival les Étoiles du documentaire lieu unique (le), 26 mars 2022, Nantes.

2022-03-26 Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022

Horaire :

Gratuit : oui Entrée libre. Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022

Le festival Les Étoiles du documentaire récompense chaque année trente oeuvres audiovisuelles diffusées à la télévision au cours de l’année écoulée, trente films ambitieux, et autant de points de vue singuliers.Par cette initiative, la Scam (Société civile des auteurs multimedia), affirme sa volonté de soutenir les auteures et auteurs dans leur diversité et leur aspiration à toujours plus de créativité, d’originalité, d’authenticité et de rigueur.Ces trente oeuvres étoilées sont programmées à l’automne au Forum des images à Paris, puis une sélection en région, à Rennes, Strasbourg, Marseille et… Nantes.Au lieu unique : 2 jours de projections, 6 films en présence de leurs réalisateurs et réalisatrices, une table ronde, pour fêter le film documentaire dans toute sa richesse. Passion, engagement, courage, libération des corps et des esprits, venez partager des histoires singulières, découvrir des vies, des personnages, leurs rires, leurs difficultés, leurs espoirs. Programme complet téléchargeable Un événement organisé par le lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes, en partenariat avec la Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia), la Cinémathèque du documentaire et la Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire.

lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://cinematheque-documentaire.org/programme/cycles/festival-les-etoiles-du-documentaire-0