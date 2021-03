Festival Les Étoiles du documentaire – EN STREAMING EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes.

2021-03-20 les 19 et 20 mars 2021

Horaire : 18:30

Gratuit : oui les 19 et 20 mars 2021

En raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité de maintenir le festival en public, le lieu unique vous propose un programme réduit de 4 films, à voir en ligne. En 2019, la Scam a choisi Nantes pour une nouvelle déclinaison de son festival Les Étoiles de la Scam qui récompense chaque année 30 œuvres audiovisuelles diffusées à la télévision au cours de l’année écoulée. Le lieu unique, engagé depuis 2014 à travers ses séances Doc à LU dans la diffusion du cinéma documentaire d’auteur, et La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, ont construit ensemble ce nouvel événement en partenariat avec la Scam et la Cinémathèque du documentaire. Vendredi 19 mars 2021 :à 18h30 : « Vacancy » de Alexandra Kandy Longuet (Belgique, 2018, 1h21, Eklektik Productions, Best World Documentary Film au Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018)Ultime refuge pour les oubliés de l’American dream, le motel aux États-Unis abrite toute une population de laissés-pour-compte, d’humains à la dérive qui, de crise en crise – économiques et personnelles -, se sont vus dépossédés de tout.à 20h30 : « Une nouvelle ère » de Boris Svartzman (France–Argentine, 2019, 1h12, Macalube Films, Prima Luce)Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités locales pour un projet d’urbanisation, subissant ainsi le même sort que cinq millions de paysans expropriés chaque année en Chine. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île…> Diffusion suivie d’une discussion avec le réalisateur, modérée par Céline Novel, autrice-réalisatrice. Samedi 20 mars 2021 :à 18h30 : « Selfie » d’Agostino Ferrente (France-Italie, 2019, 1h17, Magnéto Presse)Alessandro et son meilleur ami Pietro, équipés d’un iPhone, filment, sous la direction du réalisateur, leur vie à Traiano, un quartier de Naples contrôlé par la mafia locale et connu pour ses trafics de drogue. à 20h30 : « Overseas » de Sung-A Yoon (Belgique-France, 2019, 1h30, Les Films de l’œil sauvage, Iota Production)Aux Philippines, on déploie les femmes en masse à l’étranger comme aides ménagères ou nounous. Elles laissent souvent derrière elles leurs propres enfants, avant de se jeter dans l’inconnu. Dans un centre de formation au travail domestique, comme tant d’autres aux Philippines, un groupe de candidates au départ se préparent au mal du pays et aux maltraitances qui pourraient les atteindre.> Diffusion suivie d’une discussion avec la réalisatrice, modérée par Céline Thiou, autrice-réalisatrice.

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes