Marnans Isère Marnans Le Festival Les Etés de Marnans vous propose le concert de Chimène Badi.

Placement libre, concert en extérieur sur la parvis du prieuré.

En cas d’intempéries : concert déplacé à la salle des fêtes de Viriville. Fléchage routier spécifique le dimanche. https://www.billetweb.fr/les-etes-de-marnans dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

