Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, le vendredi 9 juillet à 20:00

Concert symphonique

Pour le cru 2021 du Festival auquel l’ONBA s’associe régulièrement, Mendelssohn et Beethoven sont à l’honneur. Si la bucolique symphonie italienne inspirée des voyages du premier enivre d’un air doux, la forme unique du Triple Concerto de Beethoven trouvera une complicité sereine dans l’interprétation d’une fratrie de virtuoses : la famille Moreau dialoguant avec l’ONBA, dirigé pour la première fois par la jeune cheffe japonaise Lauréate du dernier Concours de Besançon 2019. Programmation Ludwig van Beethoven

Triple Concerto pour violon, violoncelle,

piano et orchestre op. 56 Félix Mendelssohn

Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre op. 56 Félix Mendelssohn Symphonie n°4 dite « italienne » Op. 90 En savoir plus Okisawa / trio Moreau / ONBA Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T21:30:00

