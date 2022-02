Festival les Esclaffades Saint-Hélen, 9 juillet 2022, Saint-Hélen.

Festival les Esclaffades Saint-Hélen

2022-07-09 – 2022-07-10

Saint-Hélen Côtes d’Armor Saint-Hélen

Un festival et un programme pour toute la famille : arts du cirque, théâtre de rue, danse, humour, magie, musique…… Un week-end avec l’humour comme fil rouge, plus d’une quarantaine de spectacles, d’ateliers et d’animations à découvrir et à déguster. Des univers artistiques originaux pour tous les âges, tous les goûts

esclaffades@orange.fr +33 6 13 30 25 04 http://www.festival-esclaffades.com/

Saint-Hélen

