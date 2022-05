FESTIVAL LES ESCALES DU CARGO: PETER DOHERTY & FREDERIC LO + GUEST Théâtre antique d’Arles, 19 juillet 2022, Arles.

Théâtre antique d’Arles, le mardi 19 juillet à 20:00

Au cœur de l’été arlésien, le Théâtre Antique s’éveillera à nouveau pour vibrer au rythme du meilleur des musiques actuelles : les Escales du Cargo sont de retour en 2022 ! Pour son dernier projet en date, Peter Doherty (The Libertines, Babyshambles, Peter Doherty & The Puta Madres) s’est associé à Frédéric Lo, guitariste et compositeur entre autres connu pour son travail avec Daniel Darc sur l’album Crèvecœur. Lo souhaitait à l’origine lui proposer de reprendre un titre de Darc « Inutile et Hors d’Usage » : leur collaboration donnera finalement lieu à un album entier. Sur ce nouvel opus “The Fantasy Life Of Poetry And Crime”(sortie le 18 mars), inspiré en partie par Etretat et son fameux Arsène Lupin, le confinement, et sa nouvelle sobriété, Peter écrit les paroles (et les chante), Frédéric la musique (et la joue). Aux Escales du Cargo le 19 juillet, ils seront accompagnés sur scène par divers membres des Puta Madres et de Babyshamble

38 / 42€

Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



2022-07-19T20:00:00 2022-07-19T23:30:00