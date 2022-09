FESTIVAL LES ENFANTS AU CINEMA – C√âR√âMONIE ET CIN√â CONCERT D’OUVERTURE – SHERLOCK JR Sallêles-d’Aude, 7 octobre 2022, Sallêles-d'Aude.

Pour débuter les festivités, la salle Gérard-Philipe de Sallêles d’Aude accueillera un magnifique ciné-concert. A l’écran, « Sherlock Jr », un chef d’≈ìuvre de Buster Keaton et dans sa salle sept musiciens Le Patio des Arts du Grand Narbonne dirigés par Vincent Boisseau. Ils interprêteront des musiques composées par Bruno Regnier et collant parfaitement au contexte du cinéma muet et de ce film à la fois burlesque, sentimental et onirique.

Un chef d’≈ìuvre de Buster Keaton, réalisé en 1924, ce plus court des long-métrages de Keaton est considéré comme l’un des chefs d’≈ìuvre du comédien-réalisateur.

Véritable exploit cinématographique à une époque ou bien évidemment la post- production n’existait pas, Buster KEATON réalise avec Sherlock Jr. une comédie romantique à la fois burlesque, onirique et sentimentale dans laquelle son personnage timide et entêté s’affirme à jamais comme l’un des trois grands du cinéma muet américain des années 20, aux côtés de Charlie Chaplin et Harold Lloyd.

Une musique de création

La musique de Bruno REGNIER, composée spécifiquement pour le film de Buster KEATON, met en valeur chacun des musiciens de l’orchestre pour des numéros de duettistes avec ce merveilleux partenaire qu’est Buster Keaton.

Blues, valses et solos três libres se mêlent, dans une écriture pleine d’humour, toujours au service de l’image. Dans la partition de Bruno REGNIER, les cordes de la guitare et de la contrebasse, les anches des clarinettes et saxophones et les embouchures de la trompette, du trombone et de la flûte se croisent et s’entrecroisent dans une dimension três acoustique, alliant jazz et musique de chambre.

