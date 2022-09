FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РUN INDIEN DANS LA VILLE

2022-10-08 19:00:00 – 2022-10-08 Dans le cadre du Festival « Les enfants au cinéma » projection du film de 1994 : « Un indien dans la ville » durée 1h 30min

De Hervé Palud par Hervé Palud, Igor Aptekman, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Arielle Dombasle, Ludwig Briand.

Sur le point d’épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part à la recherche de sa premiêre femme, partie depuis treize ans dans une tribu d’Amazonie pour régulariser son divorce.‚Äã En présence de membres de l’équipe du film. dernière mise à jour : 2022-09-22 par

