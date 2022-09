FESTIVAL LES ENFANTS AU CIN√âMA – LE TEMPS DES SECRETS Ouveillan Ouveillan Catégories d’évènement: Aude

Ouveillan

FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РLE TEMPS DES SECRETS Ouveillan, 8 octobre 2022, Ouveillan. FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РLE TEMPS DES SECRETS

Boulevard Robespierre Ouveillan Aude

2022-10-08 – 2022-10-08 Ouveillan

Aude Ouveillan Les enfants au cinéma est un festival singulier par sa thématique et populaire par la portée de ces films. Il rassemble les longs métrages de toujours mettant en lumiêre le destin d’enfants. Des films pour toutes les générations, à découvrir et redécouvrir en présence des réalisateurs(trices) et protagonistes de ces films. Dans le cadre du Festival Les enfants au cinéma projection du film – Le Temps des Secrets – durée 1h 48min.

De Christophe Barratier par Marcel Pagnol, Christophe Barratier avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au lycée. Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !.. contact@lesenfantsaucinema.com +33 4 68 46 81 90 Ouveillan

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Ouveillan Autres Lieu Ouveillan Adresse Boulevard Robespierre Ouveillan Aude Ville Ouveillan lieuville Ouveillan Departement Aude

Ouveillan Ouveillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouveillan/

FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РLE TEMPS DES SECRETS Ouveillan 2022-10-08 was last modified: by FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РLE TEMPS DES SECRETS Ouveillan Ouveillan 8 octobre 2022 Aude Boulevard Robespierre Ouveillan Aude Ouveillan

Ouveillan Aude