Aude Dans le cadre du Festival Les enfants au cinéma Concert de clôture – Esplanade sur jardin public de l’église

Crédit : Philippe Franc

Orchestre d’Harmonie de Narbonne

Direction: Laurence Fraisse et Bertrand Bayle.

Programme : musiques de films (Pirates des Caraïbes, Lawrence d’Arabie, Gladiator, James Bond, Le jour le plus long,…etc) Ouveillan

