FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РBELLE ET SÉBASTIEN

FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РBELLE ET SÉBASTIEN, 9 octobre 2022, . FESTIVAL LES ENFANTS AU CINÉMA РBELLE ET SÉBASTIEN



2022-10-09 14:30:00 – 2022-10-09 Dans le cadre du Festival « Les enfants au cinéma » projection du Film: « Belle et Sébastien » de 2013 durée 1H 38min

De Nicolas Vanier Avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier √áa se passe là-haut, dans les Alpes. C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale. En présence de membres de l’équipe du film dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville