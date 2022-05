FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- YVON LE QUELLEC « HARPE CELTIQUE ET CHANT »

2022-07-21 20:30:00 – 2022-07-21 22:30:00 Dans le cadre du festival des « Enclos en Musique », Yvon Le Quellec donnera un concert de harpe celtique et chant à l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec. Participation aux frais :

Adultes de plus de 18 ans : 10 €

Une partie de la recette sera destinée à la Croix Rouge en Ukraine.

