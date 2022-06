FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « ORGUE » par David Le Bourlot, 21 août 2022, .

FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « ORGUE » par David Le Bourlot

2022-08-21 17:30:00 – 2022-08-21 19:30:00

Depuis de nombreuses années, en tant qu’organiste concertiste, le mélomane se produit dans différents lieux et à diverses occasions afin de promouvoir la musique classique et plus particulièrement le répertoire de l’orgue et de la musique sacrée.

