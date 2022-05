FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « ORGUE, BOMBARDE ET HARPE » avec Philippe Guével, Louis et Marie Abgrall

2022-08-19 – 2022-08-19 Philippe Guével et Louis Abgrall proposent un programme varié, comportant mélodies, airs de marche, cantiques et airs à danser, reflets d’une Bretagne festive, et restituant l’ambiance des noces, pardons, festoù-noz ou festoù-deiz.

Marie Abgrall propose quant à elle un florilège d'airs irlandais et d'œuvres bretonnes, avec, en outre, un petit détour du côté du répertoire de la Renaissance.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

