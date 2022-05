FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « DUO DE VIOLONS » avec Katia Darisio et Clara Danchin Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: 29410

FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « DUO DE VIOLONS » avec Katia Darisio et Clara Danchin Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 25 juillet 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. FESTIVAL LES ENCLOS EN MUSIQUE- « DUO DE VIOLONS » avec Katia Darisio et Clara Danchin Place de l’Église Enclos Paroissial Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-07-25 19:00:00 – 2022-07-25 21:30:00 Place de l’Église Enclos Paroissial

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Katia Darisio et Clara Danchin vous proposent des œuvres variées, allant de l’époque baroque à la période romantique en passant par la musique folklorique, avec des morceaux connus ou des œuvres plus confidentielles. chantalharel@orange.fr Katia Darisio et Clara Danchin vous proposent des œuvres variées, allant de l’époque baroque à la période romantique en passant par la musique folklorique, avec des morceaux connus ou des œuvres plus confidentielles. Place de l’Église Enclos Paroissial Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

