Ouvrir un livre demeure une activité magique ! On le croit profondément au Pays de Châteaugiron. Avec plus de 8000 visiteurs accueillis lors de sa dernière édition, le festival Les Enchanteurs a pour objectif de mettre en valeur le livre et la lecture pour tous les publics. Grâce à une programmation éclectique de divers genres littéraires mais aussi de spectacles, ateliers, contes, installations et déambulations oniriques, tous les âges s’y retrouveront. Sorcières, magiciens, élixirs, potions et sortilèges seront à l’honneur en 2021. A moins que les vampires et revenants ne leur fassent de l’ombre ? Une chose est sûre, cette édition sera plongée dans des mondes fantastiques. Qu’on soit au Moyen-âge ou au 23è siècle, l’inspiration ne manque pas quand il s’agit de magie ou de sorcellerie dans les romans, BD, albums et essais des auteurs et illustrateurs invités !

Gratuit

27 & 28 NOVEMBRE 2021 Sorcières, magiciens, élixirs, potions et sortilèges seront à l’honneur en 2021 pour le festival du livre et de l’imaginaire Les Enchanteurs !

