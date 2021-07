Festival Les Emouvantes Conservatoire de Marseille, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Marseille.

Festival Les Emouvantes Musiques d’Aujourd’hui du 22 au 25.09.2021 ——————— **Mercredi 22 septembre** **>** 19h « Chiapas II » Jean-Pierre Jullian Quartet création Guillaume Orti : saxophone baryton & alto, percussions Etienne Lecomte : flûtes Tom Gareil : vibraphone & marimba Jean-Pierre Jullian : batterie & compositions [http://www.jeanpierrejullian.fr](http://www.jeanpierrejullian.fr) Depuis 12 ans, le batteur et percussionniste Jean-Pierre Jullian s’est engagé dans un récit d’envergure sur le Chiapas : forêt à la formidable beauté qui abrite le mouvement zapatiste et sa figure emblématique le sous-commandant Marcos. Après une pièce musicale et chorégraphique «Les dieux doivent mourir» en 2008, l’enregistrement du disque «Ma y Ma» en 2011, la création «Chiapas» clôt ce triptyque par un voyage à la fois magnifique, périlleux, incertain à travers cette forêt dont on sort finalement régénéré, grandi et heureux. **>** 21h Naïssam Jalal « Quest of the Invisible » Naïssam Jalal : flûte, nay, voix & compositions Leonardo Montana : piano Claude Tchamitchian : contrebasse [https://naissamjalal.com](https://naissamjalal.com) La flûtiste et compositrice Naïssam Jalal est à la recherche de l’invisible. À la croisée des musiques mystiques, traditionnelles et du jazz modal, ce répertoire oscille entre contemplation et transe. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours la musique dans une forme répétitive et hypnotique. Dans un élan d’introspection, Naïssam Jalal a composé ce répertoire en s’inspirant de toutes les musiques spirituelles ou rituelles qui l’ont touchée et nourrie lors de son voyage musical. **Jeudi 23 septembre** **>** 19h « Majakka » Jean-Marie Machado Quartet Jean-Marie Machado : piano & compositions Jean-Charles Richard : saxophones Vincent Ségal : violoncelle Keyvan Chemirani : percussions Lors d’une tournée dans les Pays Baltes, le pianiste Jean-Marie Machado découvre la belle sonorité du mot “Majakka” qui en finnois veut dire “Le Phare”. Pourquoi avoir choisi ce nom pour ce nouveau projet ? Parce que le répertoire se construit autour de mélodies inventées durant son parcours de compositeur, des mélodies qui sont comme des phares qui guident et éclairent son cheminement jusqu’à aujourd’hui. Les musiciens autour de lui représentent ces différentes époques pour une musique croisée aux couleurs latines. **>** 21h « Une Petite Histoire de l’Opéra, Opus 2 » Laurent Dehors Tineke Van Ingelgem : voix aurent Dehors : saxophones, clarinettes, guimbarde, cornemuse, direction musicale, compositions & arrangements Michel Massot : tuba & trombone Gabriel Gosse : guitare, guitare électrique 7 cordes, banjo, batterie & percussions Matthew Bourne : piano, piano préparé Jean-Marc Quillet : marimba basse, vibraphone, xylophone, glockenspiel, batterie Laurent Dehors poursuit avec bonheur son exploration du répertoire lyrique avec comme boussole intérieure ses propres repères de compositeur jazz. Respectueux mais audacieux, exigeant mais joyeux et poétique, il repousse dans cet Opus 2 les frontières esthétiques pour insuffler un vent frais et décoiffant aux pièces incontournables de l’Opéra ainsi qu’à des airs moins connus et une pièce originale. De Bizet à Purcell en passant par Mozart, Verdi, Rameau… ou par une version slam d’un opéra flamand, le répertoire s’égaie, se contorsionne, s’ornemente, se réinvente avec finesse. **Vendredi 24 septembre** **>** 19h « Entre les Terres » Jacky Molard : violon & composition François Corneloup : saxophone baryton & compositions Catherine Delaunay: clarinette Vincent Courtois : violoncelle Le violoniste Jacky Molard et le saxophoniste François Corneloup sont deux musiciens qui depuis de longues années arpentent et défrichent les chemins d’une musique sans relâche réinventée. “Entre les Terres” cultive l’idée d’un ailleurs musical, un territoire sonore de l’inouï, à la fois traçant ses contours dans l’instant, vibrant des échos familiers et intemporels des musiques du monde, au contact persistant des sources, et qui incarne toute la singularité première des voix en présence. François Corneloup et Jacky Molard Quartet création **>** 21h « Emotional Landscapes » David Chevallier Septet David Chevallier : Direction, théorbe, guitare baroque & arrangements Anne Magouët : soprano Judith Pacquier : cornet à bouquin & flûte à bec Abel Rohrbach : sacqueboute basse; Volny Hostiou : serpent & basse de cornet Atsushi Sakaï : basse & dessus de viole Keyvan Chemirani : zarb & daf David Chevallier a toujours été curieux de mélanges inattendus et c’est avec une certaine gourmandise qu’il s’est emparé des chansons de la célèbre pop star islandaise Björk pour les confronter à un instrumentarium baroque. La beauté des mélodies prend une toute autre saveur et ces chansons vivent très loin des foisonnements électroniques de ses albums. Et il apparaît alors comme une évidence : la musique de Björk se prête parfaitement à cette relecture et David Chevallier opère une métamorphose musicale de haut-vol. **Samedi 25 septembre** **>** 19h « Hymnes à l’Amour, deuxième chance” Christophe Monniot – Didier Ithursarry Duo Christophe Monniot : saxophones alto, baryton & sopranino Didier Ithursarry : accordéon Saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, Christophe Monniot rencontre le merveilleux accordéoniste basque Didier Ithursarry. Ils cultivent une complicité depuis plusieurs années dans différentes formations et explorent aujourd’hui l’art du duo. Ils nous invitent à déguster leurs hymnes à l’amour, entre compositions personnelles et relectures singulières de morceaux emblématiques signés Pascual Marquina Narro, Tony Murena ou Duke Ellington, en écho à leur profond attachement aux musiques populaires et traditionnelles. **>** 21h “Tempus Fugit” Caravaggio Quartet Benjamin De La Fuente : guitare électrique ténor, violon & électronique Samuel Sighicelli : orgue Hammond, synthétiseur Moog et Minikorg, sampler Bruno Chevillon : basse, contrebasse & électronique Eric Echampard : batterie, pad & percussions Depuis 2004 le groupe Caravaggio développe une musique hybride, puisant son inspiration dans le rock, la musique contemporaine, la musique électronique ou le jazz contemporain, et mettant en avant la jouissance de l’intégration de ces différents langages dans les contrastes, les correspondances ou les surimpressions. La musique de Caravaggio reflète la multiplicité et la complexité du monde contemporain, allant de pair avec une fascination pour le cinéma et sa capacité d’invention d’espaces, de temporalités et de collisions. ——————— > Informations & réservations Emouvance – Compagnie Claude Tchamitchian 20 Cours Julien – 13006 Marseille Téléphone : 06 11 21 40 94 [festival-emouvantes@tchamitchian.fr](mailto:festival-emouvantes@tchamitchian.fr) festival-emouvantes.fr > Tarifs Tarif unique pour la soirée (deux concerts) Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€ (enfants moins de 14 ans, étudiants sur présentation d’un justificatif). > Accueil La salle de concert est accessible à partir de 18h30. Les concerts démarrent à l’heure. > Billetterie La billetterie est ouverte sur place à partir de 18h (paiement par chèque, espèces et CB) Pour acheter vos places, rendez-vous sur le site du festival : festival-emouvantes.fr

