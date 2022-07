Festival Les Emouvantes 2022 Marseille 1er Arrondissement, 22 septembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

2022-09-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-24

Festival Les Emouvantes

Festival des musiques d’aujourd’hui



Du jeudi 22 au samedi 24 septembre, rejoignez-nous pour découvrir et partager ces merveilleux moments de musique et d’humanité… ensemble.



Claude Tchamitchian

Emouvance – La Compagnie Claude Tchamitchian





PROGRAMME



Jeudi 22 septembre

> 19h : Naïri – Claude Tchamitchian Trio

> 21h : Suite Lyrique Electrique – Quatuor Béla & Marc Ducret



Vendredi 23 septembre

> 19h : Transaltantic Roots – Bruno Angelini Trio

> 21h : Puzzle – Hélène Labarrière Quintet / création



Samedi 24 septembre

> 19h : Love of Life – Vincent Courtois Trio

> 21 : Baldwin in Transit – Stéphane Payen Septet

Le Festival les émouvantes s’installe au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille suite à la très dynamique invitation de son directeur Raphaël Imbert.

Rejoignez-nous pour découvrir et partager ces merveilleux moments de musique et d’humanité… ensemble.

