FESTIVAL LES EMBELLIES SALLE DE LA CITE Rennes, vendredi 17 mai 2024.

La prochaine édition du festival Les Embellies se déroulera du 16 au 18 mai 2024 à Rennes.Cette 26ème édition accueillera VOYOU jeune auteur-compositeur-interprète joyeux et sensible, aux histoires contées sur des rythmes enveloppants teintés de bossa-nova ou d’accents pop. Le temps est venu pour Mermonte de clore son histoire et c’est aux Embellies que le groupe choisit de venir dire au revoir au public avec la création MERMONTE ORCHESTRA. Le festival continue d’encourager le public à la curiosité avec une programmation axée sur la découverte. Au programme : JESSICA MOSS, KAT WHITE, THE FLYING BONES, VIRGINIE CLENET, ..

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE DE LA CITE 10 RUE ST LOUIS 35000 Rennes 35