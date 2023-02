Festival les Embellies 2023 THEATRE DU VIEUX SAINT-ETIENNE, 5 mai 2023, RENNES.

Festival les Embellies 2023 THEATRE DU VIEUX SAINT-ETIENNE. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

PATCHROCK présente (lic.2-1010966/3-1010967) PIERS FACCINI vous donne rendez-vous pour deux dates exceptionnelles en acoustique au Théâtre du Vieux Saint Etienne. Il dévoilera ce spectacle inédit accompagné de Malik Ziad aux guembri et mandole et de Maeva Le Berre au violoncelle. Voilà 17 ans que Piers Faccini trace plus qu’une simple discographie et écrit le parcours sensible d’un homme qui accomplit sa traversée du monde. Chacun de ses albums porte le témoignage d’un mûrissement et est le jalon d’un dialogue fécond entre l’intime et l’universel. Son dernier album Shapes of the Fall se penche sur notre monde actuel en surimposant l’image de la chute et celle de l’automne. SUUIJ est un duo organique entre une voix expirée comme un souffle et un violoncelle tour à tour lyrique, sauvage et explosif. Un dialogue ultra-sensible que l’artiste a voulu interpréter au plus près du public. En effet le spectacle « Souffle Nu » efface les frontières avec le public : une scène centrale, un espace sonore en 360 ° en multidiffusion et une scénographie vivante. Suuij explore toutes les possibilités offertes par son violoncelle et s’amuse avec les effets acoustiques de son instrument. Nous pouvons entrevoir une écriture parfois classique, des pointes de musique répétitive, ponctuée d’harmonies pop, ainsi que des mélodies minimalistes aux effluves parfois orientales. Festival Les Embellies 2023 à Rennes (35) Festival les Embellies

Votre billet est ici

THEATRE DU VIEUX SAINT-ETIENNE RENNES 14 rue d’Echange Ille-et-Vilaine

PATCHROCK présente (lic.2-1010966/3-1010967)

PIERS FACCINI vous donne rendez-vous pour deux dates exceptionnelles en acoustique au Théâtre du Vieux Saint Etienne. Il dévoilera ce spectacle inédit accompagné de Malik Ziad aux guembri et mandole et de Maeva Le Berre au violoncelle. Voilà 17 ans que Piers Faccini trace plus qu’une simple discographie et écrit le parcours sensible d’un homme qui accomplit sa traversée du monde. Chacun de ses albums porte le témoignage d’un mûrissement et est le jalon d’un dialogue fécond entre l’intime et l’universel. Son dernier album Shapes of the Fall se penche sur notre monde actuel en surimposant l’image de la chute et celle de l’automne.

SUUIJ est un duo organique entre une voix expirée comme un souffle et un violoncelle tour à tour lyrique, sauvage et explosif. Un dialogue ultra-sensible que l’artiste a voulu interpréter au plus près du public. En effet le spectacle « Souffle Nu » efface les frontières avec le public : une scène centrale, un espace sonore en 360 ° en multidiffusion et une scénographie vivante. Suuij explore toutes les possibilités offertes par son violoncelle et s’amuse avec les effets acoustiques de son instrument. Nous pouvons entrevoir une écriture parfois classique, des pointes de musique répétitive, ponctuée d’harmonies pop, ainsi que des mélodies minimalistes aux effluves parfois orientales.

Festival Les Embellies 2023 à Rennes (35)

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici