Festival Les Electros de Quiberon – Open Air + After Club – Carnac, 20 août 2022, .

Festival Les Electros de Quiberon – Open Air + After Club – Carnac

2022-08-20 – 2022-08-20

10.5 Samedi 20 Aout : Open Air + After club Duplex Club – Carnac⏱ 17h/00h + After 00h/6h 3 Foodtrucks : Urban Sushi + O’Valide + Short Break Soundsystem Danley by 2VEvent Line Up : Wizards Collective [Guatemala] https://www.wizardscollective.com/ Diego Campollo : https://soundcloud.com/wizardscollective Sal Ramazzini : https://www.instagram.com/salramazzini Lujo Prado : https://soundcloud.com/lujoprado Billetterie : (475 places à 10€) : https://www.billetweb.fr/open-air-jardin-du-duplex… ————————————————————–ATTENTION : pas de billetterie sur place, uniquement prévente pour l’open air.Merci de noter que les places sont non remboursables, sauf en cas d’annulation pour pluie ou si vous êtes positif au covid sur présentation d’un justificatif.En cas d’empêchement, vous pouvez céder/revendre vos billets, ces derniers ne sont pas nominatifs.Buvette & foodtrucks sur place, l’alcool personnel ne sera pas autorisé sur le site ainsi que sur le parking.Ceux présent à l’open air peuvent accéder gratuitement au club ensuite.Ceux qui arrivent après minuit doivent payer le prix de l’entrée de la boite de nuit (12€).Entrée réservée aux personnes majeures. Une carte d’ID peut vous être demandée.

Samedi 20 Aout : Open Air + After club Duplex Club – Carnac⏱ 17h/00h + After 00h/6h 3 Foodtrucks : Urban Sushi + O’Valide + Short Break Soundsystem Danley by 2VEvent Line Up : Wizards Collective [Guatemala] https://www.wizardscollective.com/ Diego Campollo : https://soundcloud.com/wizardscollective Sal Ramazzini : https://www.instagram.com/salramazzini Lujo Prado : https://soundcloud.com/lujoprado Billetterie : (475 places à 10€) : https://www.billetweb.fr/open-air-jardin-du-duplex… ————————————————————–ATTENTION : pas de billetterie sur place, uniquement prévente pour l’open air.Merci de noter que les places sont non remboursables, sauf en cas d’annulation pour pluie ou si vous êtes positif au covid sur présentation d’un justificatif.En cas d’empêchement, vous pouvez céder/revendre vos billets, ces derniers ne sont pas nominatifs.Buvette & foodtrucks sur place, l’alcool personnel ne sera pas autorisé sur le site ainsi que sur le parking.Ceux présent à l’open air peuvent accéder gratuitement au club ensuite.Ceux qui arrivent après minuit doivent payer le prix de l’entrée de la boite de nuit (12€).Entrée réservée aux personnes majeures. Une carte d’ID peut vous être demandée.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par