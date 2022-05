Festival Les Electros de Quiberon – La Plage Électronique #1 – Saint-Philibert

Festival Les Electros de Quiberon – La Plage Électronique #1 – Saint-Philibert, 25 juin 2022, . Festival Les Electros de Quiberon – La Plage Électronique #1 – Saint-Philibert

2022-06-25 – 2022-06-25 0 Samedi 25 Juin Plage de Kernevest⏱ 18h/00h 5 Foodtrucks : Urban Sushi + O’Valide + Short Break + GlobeTrucker + Cara Boss crêpe Soundsystem L-Acoustic by 2VEvent Line Up : Tous les artistes en Live & DJs du collectif ORGANISME TEXTURE [Rennes] Yann Polewka : https://soundcloud.com/ypolewkaEvenn : https://soundcloud.com/evennnnH.Mess : https://soundcloud.com/hmessCleft : https://soundcloud.com/cleft-1Weever : https://soundcloud.com/drennweever Billetterie : Gratuit dans la limite de 1500 personnes ! Samedi 25 Juin Plage de Kernevest⏱ 18h/00h 5 Foodtrucks : Urban Sushi + O’Valide + Short Break + GlobeTrucker + Cara Boss crêpe Soundsystem L-Acoustic by 2VEvent Line Up : Tous les artistes en Live & DJs du collectif ORGANISME TEXTURE [Rennes] Yann Polewka : https://soundcloud.com/ypolewkaEvenn : https://soundcloud.com/evennnnH.Mess : https://soundcloud.com/hmessCleft : https://soundcloud.com/cleft-1Weever : https://soundcloud.com/drennweever Billetterie : Gratuit dans la limite de 1500 personnes ! dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville