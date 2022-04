Festival – Les électrolympiades Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Festival – Les électrolympiades Plonéour-Lanvern, 4 juin 2022

2022-06-04 12:00:00 – 2022-06-05 Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette

Plonéour-Lanvern Finistère Shaker présente son nouveau festival : les Electrolympiades ! Un festival Electro-pop compétitif regroupant concerts, dj-sets, lives et épreuves sportives. 2 jours inédits de musique, de compétition et d’animations.

Shaker présente son nouveau festival : les Electrolympiades ! Un festival Electro-pop compétitif regroupant concerts, dj-sets, lives et épreuves sportives. 2 jours inédits de musique, de compétition et d'animations.

Food trucks.

contact@asso-shaker.fr +33 7 82 46 37 28 https://www.asso-shaker.fr/

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern

