Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Le Cotentin est une terre cinématographique, au coeur de la Normandie. Historiquement, par les films qui lui font référence ou les films qui y ont été tournés.

Culturellement par la vitalité et la régularité des personnalités qu’il a offertes au cinéma.

Cette année les têtes d'affiche seront Charlotte Gainsbourg et Christophe Offenstein.

https://www.lesegaluantes.com/festival/

Culturellement par la vitalité et la régularité des personnalités qu’il a offertes au cinéma.

Festival "Les Egaluantes"
26-28 novembre 2021
Rue Holgate Cinéma Le Cotentin
Carentan-les-Marais

